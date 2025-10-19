A címvédő Nagykanizsa túl nagy falat volt az újonc Dombóvárnak

Martinka Dániel, a Dombóvári FC edzője húzott egy váratlant és a kezdőcsapatba állította a 19 éves kapust, Barkóczy Kristófot, aki eddig a pontvadászatban mindössze 45 percet kapott a Ferencváros II. ellen. Nem ezen múlott a vendégek pontszerzése, hiszen az első félidőben a szintén „zöldfülű” Szatmári István révén vezetést szereztek a kék-feketék. A szünet után azonban ismét jött a szokásos dombóvári rövidzárlat: négy perc alatt két gólt kaptak a vendégek. Ezt követően a rutinos Nagykanizsa jól menedzselte az összecsapást, a ráadásban esett gól pedig már nem osztott, szorzott. A házigazda javította az elmúlt fordulóbeli kisiklását – 5–1-re kaptak ki Érden –, a DFC pedig zsinórban hatodik találkozóján nem szerzett pontot.

A Dombóvári FC és Lódri Gergő sem örülhetett Nagykanizsán

Fotó: Fotó: TEOL

FC Nagykanizsa–Dombóvári FC 3–1 (0–1). Nagykanizsa, Olajbányász stadion, v.: Juhász B. (Holpár,Cseresznyák)

Nagykanizsa: Mikler– Nemes, Godzsajev (Medgyesi, a szünetben), Varga D. (Ekker, 24.), Lőrincz A., Baglady, Szanyi, János N. (Lőrincz B., 84.), Eckl, Dragoner (Cserkuti-Németh, 59.), Vajda (Horváth B., 24.). Edző: Gabala Krisztián

Dombóvár: Barkóczy– Sebestyén B., Párkányi (Kilin, 59.), Varga B., Bunevácz– Reizinger D., Lódri– Félegyházi (Horváth Á., (85.), Szatmári (Kolesznyikó, 62.), Gulyás M.– Mayer. Edző: Martinka Dániel

Gólszerzők: Cserkuti-Németh (61.), János N. (65.), Lőrincz B. (91.), illetve Szatmári (34.).



