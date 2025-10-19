október 19., vasárnap

Nándor névnap

14°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
nb iii-as foci

32 perce

A címvédő Nagykanizsa túl nagy falat volt az újonc Dombóvárnak

Címkék#Dombóvári FC#FC Nagykanizsa#NB III-as foci#labdarúgás

A bajnoki címvédő otthonában lépett pályára az újonc az NB III-as focibajnokságban. A Dombóvári FC hiába vezetett, ismét pont nélkül maradt.

Teol.hu

Martinka Dániel, a Dombóvári FC edzője húzott egy váratlant és a kezdőcsapatba állította a 19 éves kapust, Barkóczy Kristófot, aki eddig a pontvadászatban mindössze 45 percet kapott a Ferencváros II. ellen. Nem ezen múlott a vendégek pontszerzése, hiszen az első félidőben a szintén „zöldfülű” Szatmári István révén vezetést szereztek a kék-feketék. A szünet után azonban ismét jött a szokásos dombóvári rövidzárlat: négy perc alatt két gólt kaptak a vendégek. Ezt követően a rutinos Nagykanizsa jól menedzselte az összecsapást, a ráadásban esett gól pedig már nem osztott, szorzott. A házigazda javította az elmúlt fordulóbeli kisiklását – 5–1-re kaptak ki Érden –, a DFC pedig zsinórban hatodik találkozóján nem szerzett pontot. 

A Dombóvári FC és Lódri Gergő sem örülhetett Nagykanizsán
A Dombóvári FC és Lódri Gergő sem örülhetett Nagykanizsán
Fotó: Fotó: TEOL

Délnyugati-csoport, 12. forduló

FC Nagykanizsa–Dombóvári FC 3–1 (0–1). Nagykanizsa, Olajbányász stadion, v.: Juhász B. (Holpár,Cseresznyák)
Nagykanizsa: Mikler– Nemes, Godzsajev (Medgyesi, a szünetben), Varga D. (Ekker, 24.), Lőrincz A., Baglady, Szanyi, János N. (Lőrincz B., 84.), Eckl, Dragoner (Cserkuti-Németh, 59.), Vajda (Horváth B., 24.). Edző: Gabala Krisztián
Dombóvár: Barkóczy– Sebestyén B., Párkányi (Kilin, 59.), Varga B., Bunevácz– Reizinger D., Lódri– Félegyházi (Horváth Á., (85.), Szatmári (Kolesznyikó, 62.), Gulyás M.– Mayer. Edző: Martinka Dániel
Gólszerzők: Cserkuti-Németh (61.), János N. (65.), Lőrincz B. (91.), illetve Szatmári (34.). 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu