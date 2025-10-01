október 1., szerda

Nehéz az újoncsors

47 perce

Nincs ügy az újonc csapatnál, a Dombóvár vezetői még türelmesek

Címkék#NB III#Dombóvári FC#Ács Dezső#NB III-as foci#labdarúgás

Az eredményektől függetlenül megvan a bizalom. A Dombóvári FC együttesénél egyelőre nem gondolkodnak edzőcserében.

Balázs László

A Dombóvári FC a 64 csapatos NB III-as mezőny egyetlen alakulata, amelynek még nincs győzelme a 2025/2026-os bajnoki évadban. 

A Dombóvári FC-t irányító edzőpáros: Horváth Árpád (b) és Martinka Dániel
A Dombóvári FC-t irányító edzőpáros: Horváth Árpád (balra) és Martinka Dániel
Fotó: Molnár Gyula

Mint ismert, a rossz kezdés miatt a klubvezetés hat forduló után megköszönte a sikeredző, Horváth Árpád munkáját. A megbízott Martinka Dániel, Horváth Árpád edzőpárossal sem érkezett el az első siker szingularitása: a bajnokságban három meccsen három vereség a mérleg, valamint a Mol Magyar Kupából is búcsúzott a gárda büntetőkkel a Martfű ellen. A zuhanyhíradóban felmerült, hogy kiváló reputációval rendelkező, országosan is jól ismert szakember ülhet le a kispadra.

A Dombóvári FC tizenkét év után tért vissza az NB III-ba 

Kérdéseinkkel megkerestük Ács Dezsőt, a Dombóvári FC elnökét. A vezető kategorikusan cáfolta a felreppenő híreket, elmondta, a bizalom továbbra is él a helyi kötődéssel rendelkező fiatal szakemberekkel szemben, akik továbbra is számíthatnak a vezetőség támogatására. Beszélt arról is, nem anyagi akadálya van annak, hogy új trénert nevezzenek ki a csapat élére, ám ha szükség lesz rá, akkor a téli átigazolási szezonban tovább erősítik a csapatot annak érdekében, hogy újoncként ne átszálló jegyet váltsanak a harmadosztályú bajnokságba.

A hétvégén nem vár könnyű ütközet a dombóváriakra, a Dél-Nyugati csoport 10. fordulójában alsóházi, mondhatni kiesési derbit játszanak idegenben: vasárnap 13 órától a PTE-PEAC vendégeként lépnek pályára. 

 

