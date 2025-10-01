Nincs ügy az újonc csapatnál, a Dombóvár vezetői még türelmesek

A Dombóvári FC a 64 csapatos NB III-as mezőny egyetlen alakulata, amelynek még nincs győzelme a 2025/2026-os bajnoki évadban.

A Dombóvári FC-t irányító edzőpáros: Horváth Árpád (balra) és Martinka Dániel

Fotó: Molnár Gyula

Mint ismert, a rossz kezdés miatt a klubvezetés hat forduló után megköszönte a sikeredző, Horváth Árpád munkáját. A megbízott Martinka Dániel, Horváth Árpád edzőpárossal sem érkezett el az első siker szingularitása: a bajnokságban három meccsen három vereség a mérleg, valamint a Mol Magyar Kupából is búcsúzott a gárda büntetőkkel a Martfű ellen. A zuhanyhíradóban felmerült, hogy kiváló reputációval rendelkező, országosan is jól ismert szakember ülhet le a kispadra.