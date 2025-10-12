október 12., vasárnap

NB III-as foci

1 órája

A statisztika nem kecsegtet: komoly gondban a Dombóvári FC

Címkék#Dombóvári FC#kiesőzóna#NB III-as foci

Tíz forduló, három döntetlen, hét vereség – így áll az NB III-ba visszatérő Dombóvári FC. A szezon harmadánál nyeretlenül állni intő jel, és a statisztika alapján többnyire kiesést vetít előre. A következő két forduló sem ígérkezik könnyűnek topcsapatok ellen, a téli szünet azonban esélyt adhat a változtatásra és a remények életben tartására.

Ellenbruch Zsolt

Egy csapat szezonbeli formáját sokféleképpen lehet mérni: gólokban, pontokban, helyezésben. Van azonban egy mutató, amit nehéz szépíteni – ha az első harmad végéig egyszer sem sikerült győzni, az nem pech, hanem probléma. Dombóvári FC-nél persze mondhatják, hogy hosszú még a bajnokság, sok minden változhat, de a győzelem ízének hiánya olyan, mintha a futóversenyen valaki még a cipőjét kötné, miközben a többiek már a kanyarban járnak.

dombóvári fc nb iii
Az NB III-as bajnokságban még nem érezhette a győzelem ízét a Dombóvári FC
Fotó: Mártonfai Dénes

Tíz forduló alapvetően elég idő arra, hogy kirajzolódjanak a tendenciák: látszódnak a működő elképzelések, de ugyanígy azok a hibák is, amelyek azonnali megoldást követelnek. Az NB III-ba 2013 után visszatérő Dombóvári FC-nek rengeteg nehézséggel kell szembenéznie – játékosoknak, szakmai stábnak és vezetőségnek egyaránt. Nem könnyű megemészteni, hogy tíz mérkőzés után mindössze három döntetlen hozott eddig sikerélményt.

A direktíva nem a Dombóvári FC mellett szól

A múltbeli példák sem túl biztatóak. Az előző két idényben – amióta négy csoportban zajlanak a harmadosztály küzdelmei – négy olyan csapat is akadt, amely nyeretlenül zárta az első tíz fordulót. Közülük három az idény végén elbúcsúzott az országos szinttől.

  • A 2023–2024-es kiírásban az Észak-Keleti csoport újonca, a Gyöngyösi AK például mindössze egy pontot gyűjtött tíz meccs alatt. Első győzelmükre a 15. fordulóig kellett várni, és az egyben az utolsó is lett – törvényszerűen kiestek.
  • Egy évvel később a Tolna vármegyei futballtérképre is fájó példa került: a Dunaföldvár FC története. A súlyos anyagi gondokkal küzdő gárda a Dél-Nyugati csoportban a szezon harmadánál ugyancsak nyeretlenül állt, s végül csak egyetlen győzelmet tudott aratni – éppen a vármegyei rivális Majosi SE ellen, a 22. fordulóban.
  • Az Észak-Nyugati csoportban a Gyirmót FC Győr második csapata sem járt sokkal jobban. Az első sikerük a 14. fordulóban érkezett, majd további négy győzelem következett. Bár a 22 pont biztatóbb volt, végül nem érte el a bennmaradáshoz szükséges szintet – és az első csapat kiesése miatt amúgy is elkerülhetetlenné vált a búcsú.
  • Egyetlen pozitív kivétel akadt: a Hódmezővásárhelyi FC. A Csongrád-Csanád vármegyei csapat a 2024–2025-ös idényben ugyancsak nyeretlenül zárta a tíz fordulót, ám helyzetüket nehezítette, hogy ebből hét meccset idegenben játszottak. Hat döntetlent és négy vereséget követően azonban ritmust váltottak: a következő húsz fordulóban kilenc győzelmet szereztek, és összesen 38 ponttal a Dél-Keleti csoport 8. helyén végeztek, biztosítva a bennmaradást.
A Martinka Dániel (jobbra), Horváth Árpád edzőpárosnak kell kivezetnie a gödörből a Dombóvárt
Fotó: Molnár Gyula

A statisztika alapján nem sok jóval kecsegtet a szezon közben Horváth Zoltánt menesztő dombóváriak helyzet, hiszen az ilyen mutatók többnyire kiesést vetítenek előre. Rövid távon sem ígérkezik könnyebbnek a Martinka Dániel, Horváth Árpád edzőpáros és csapatának helyzet, hiszen a következő két fordulóban az előző idény ezüstérmese, az Iváncsa látogat Dombóvárra, majd a címvédő Nagykanizsa ellen kell idegenben helytállni. Ugyanakkor a téli szünet esélyt ad arra, hogy a keret megerősítésével és a gyenge pontok kijavításával új lapot nyisson a csapat. Ha sikerül megfelelően reagálni, még marad kapaszkodó a bennmaradás reményéhez – a kérdés csupán az, hogy a mostani cipőkötés után tudnak-e végre lendületből futni.

 

