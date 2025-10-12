A statisztika nem kecsegtet: komoly gondban a Dombóvári FC

Egy csapat szezonbeli formáját sokféleképpen lehet mérni: gólokban, pontokban, helyezésben. Van azonban egy mutató, amit nehéz szépíteni – ha az első harmad végéig egyszer sem sikerült győzni, az nem pech, hanem probléma. Dombóvári FC-nél persze mondhatják, hogy hosszú még a bajnokság, sok minden változhat, de a győzelem ízének hiánya olyan, mintha a futóversenyen valaki még a cipőjét kötné, miközben a többiek már a kanyarban járnak.

Az NB III-as bajnokságban még nem érezhette a győzelem ízét a Dombóvári FC

Fotó: Mártonfai Dénes

Tíz forduló alapvetően elég idő arra, hogy kirajzolódjanak a tendenciák: látszódnak a működő elképzelések, de ugyanígy azok a hibák is, amelyek azonnali megoldást követelnek. Az NB III-ba 2013 után visszatérő Dombóvári FC-nek rengeteg nehézséggel kell szembenéznie – játékosoknak, szakmai stábnak és vezetőségnek egyaránt. Nem könnyű megemészteni, hogy tíz mérkőzés után mindössze három döntetlen hozott eddig sikerélményt.

A direktíva nem a Dombóvári FC mellett szól

A múltbeli példák sem túl biztatóak. Az előző két idényben – amióta négy csoportban zajlanak a harmadosztály küzdelmei – négy olyan csapat is akadt, amely nyeretlenül zárta az első tíz fordulót. Közülük három az idény végén elbúcsúzott az országos szinttől.