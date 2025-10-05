Elbukott az alsóházi rangadón az egyre nagyobb gödörben lévő Dombóvári FC

A Dombóvári FC 2013 után került vissza az NB III-ba. Az előző szezonban ugyan rezgett a léc – meglegyintette a kiesés szele a pécsieket –, de új idényben is a harmadosztályban szerepelhet a PTE-PEAC.

A Dombóvári FC a kiesési rangadón sem tudott győzni

Fotó: Molnár Gyula

A Dombóvári FC-nek továbbra sem megy harmadosztályban

A nehézségek ellenére a koncepció nem változott a 2025/2026-os bajnoki évadban sem: egyetemi csapatként továbbra is fiatal, felsőoktatásban tanuló játékosok alkotják a pécsiek keretét. A 10. fordulóban rendezett mérkőzés alsóházi rangadó, élet-halál mérkőzés volt mindkét csapat számára. Győzelmével a pécsi gárda ellépett a kieső helyekről, míg a vendégek első bajnoki győzelme tovább várat magára.

NB III Délnyugati-csoport, 10. forduló

PTE-PEAC–Dombóvári FC 2–0 (0–0). Pécs, v.: Sveda (Sztányi, Mózsa)

PEAC: Varga D.– Than (Varga B., 88.), Encz, Bozóki, Kaszás, Ócsai (Győri, 80.), Orlovics (Szabó Z., a szünetben), Lengyel Sz., Czimmerman, Pressing (Hawkins, 88.), Schuszter R. (Gelencsér, a szünetben). Edző: Molnár Gábor

Dombóvár: Nagy Sz.– Pintér M., Reizinger D. (Reizinger P., 77.), Mayer M. (Horváth Á., 71.), Párkányi, Bunevácz (Félegyhézi 57.), Szabó D. (Szatmári, 57.), Sebestyén B., Kilin, Lódri, Sárosi. Edző: Martinka Dániel

Gólszerző: Lengyel (58.), Szabó Z. (88.).