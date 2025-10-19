október 19., vasárnap

NB III-as foci

1 órája

Drámai végjáték: a 91. percben nyerte meg a Ferencváros elleni rangadóját a Majos (képgalériával)

Az NB III-as focibajnokságban elképesztő végjátékban a Majosi SE hazai pályán legyőzte a Ferencváros II. csapatát.

Teol.hu

A Majosi SE újabb bravúros győzelem aratott, miután otthon legyőzte a forduló előtt a Délnyugati-csoportot vezető Ferencváros II. csapatát. Öngóllal Varga Balázs edző együttese szerzett vezetést, amit az utolsó előtti percben a csereként beálló Kokovai Csongor révén egyenlített ki a fővárosi gárda. A slusszpoén a hosszabbításban jött: Ángyán Milán megszerezte a majosiak győztes gólját.

Nagy csatát vívott egymással a Majos és a Ferencváros
Nagy csatát vívott egymással a Majos és a Ferencváros
Fotó: Mate Reka foto

 NB III Délnyugati-csoport, 12. forduló

Planet Home Majosi SE–Ferencvárosi TC II. 2–1 (0–0). Majos, v.: Maml (Toplászki, Szabó L.)
Majos: Vukman– Husvéth, Dávid, Sági (Ikladi, 84.)– Kása (Pál M., 53.), Fekete (Kajári, 84.), Szabó D. (Kovács L., 74.), Hatvani– Ángyán– Stampfel, Tóth M. (Keresztes, 74.). Edző: Varga Balázs
FTC: Ulviczki– Komáromi (Takács Á., 83.), Vén Á., Lukács L., Birkás (Kovács K., 73.), Serdiukov, Vén B., Varga Z., Horváth B., Gólik, Berényi (Kokovai, a szünetben). Edző: Korolovszky Gábor
Gólszerzők: Horváth B. (öngól, 72.), Ángyán (91.), illetve Kokovai (89.).

Majosi SE–Ferencváros II. NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Máté Réka

 

 

