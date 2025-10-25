Egy kiválóságért égtek a gyertyák Szekszárdon (galériák+videó)

Idén sem feledkezett meg Harsányi Mária a harminckét éve elhunyt jugoszláv-horvát kosárlabdázóról. Drazsen Petrovics 1993 júniusában közlekedési balesetben hunyt el Németországban, a Tarr KSC Szekszárd elismert nevelőedzője pedig, ahogy teszi ezt már több, mint három évtizede, a Cibona, a Real Madrid, a Portland Trail Blazers és a New York Knicks sztárjának október 22-i születésnapjához közel tornával emlékezett meg a kiválóságról.

Harsányi Mária szervezésével az idei volt a 32. Drazsen Petrovics Emléktorna

Fotó: Mártonfai Dénes

A 32. Drazsen Petrovics Emléktorna során a házigazda szekszárdi klub U11-es, U12-es és U14-es csapata játszott barátságos mérkőzést a Bajai NKK és a Pécsi VSK NKA együtteseivel, de büntetődobó és tripladobó versenyt is rendeztek a városi sportcsarnokban. A nap során a kosárlabda Mozartjaként emlegetett, mindössze 28 évesen elhunyt kiválóság tiszteletére mécseseket gyújtottak a sportcsarnok előtt álló emléktáblájánál.