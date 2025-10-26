október 26., vasárnap

Vége a szériának

3 órája

Elképesztő sorozatot szakított meg az élvonalbeli csapat

Címkék#megyei I. osztály#Megyei I. osztály#Dunaföldvári FC

A vármegyei I. osztály 10. fordulójában a Dunaföldvári FC 5–3-ra legyőzte a Kakasd SE-t. A hazai csapat ezzel hosszú negatív sorozatot szakított meg.

Berg Sándor

A jó dolgokra várni kell, azt azonban Dunaföldvári FC-nél sem gondolták volna, hogy a győzelemre ennyit. A DFC legutóbb március 30-án örülhetett három pontnak, akkor vármegyei rangadón 2–1-re múlta felül a Majost még az NB III-as bajnokságban. Azóta eltelt tizenöt mérkőzés, mígnem szombaton a Kakasdot fogadta Kerekes Béla együttese, a vendégek pedig pont nélkül távoztak.

A vármegyei bajnokságban még messzebb kell menni az eddigi utolsó dunaföldvári győzelemért, aminek egyik oka, hogy a klub két szezont a harmadosztály Dél-Nyugati csoportjában töltött. Szűkebb környezetben 2023. május 27-én gyűjtötte be mindhárom pontot a DFC, akkor szintén hazai pályán, már bajnokként az utolsó fordulóban a Bölcskét múlta felül – ez a negatív sorozat is megszakadt most.

 

