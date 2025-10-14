Elhunyt a dombóvári kosárlabdaklub egykori játékosa

Életének 39. évében, tragikus körülmények között hunyt el a Dombóvár KC és a Dombóvári Kosársuli KE korábbi játékosa, Szente Norbert, adta hírül a vármegyei klub közösségi oldalán. Hozzáteszik, az utánpótlás korosztályok mellett pályára lépett a DKC NB I/A csoportos, valamint a DKKE NB II-es felnőtt csapataiban is.