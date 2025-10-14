október 14., kedd

Helén névnap

Gyász

36 perce

Elhunyt a dombóvári kosárlabdaklub egykori játékosa

Címkék#Szente Norbert#Dombóvári Kosársuli KE#gyász#Dombóvár KC

Életének 39. évében, tragikus körülmények között hunyt el a Dombóvár KC és a Dombóvári Kosársuli KE korábbi játékosa, Szente Norbert, adta hírül a vármegyei klub közösségi oldalán. Hozzáteszik, az utánpótlás korosztályok mellett pályára lépett a DKC NB I/A csoportos, valamint a DKKE NB II-es felnőtt csapataiban is.

 

