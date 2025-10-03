Lesújtott az FB: egy évre eltiltották a játékvezetőre támadó labdarúgót

„A FB. megállapította, hogy Braun Viktor a Kisdorogi FC labdarúgója a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért az MLSZ Fegyelmi Szabályzata 21.§. /3./ bekezdés a.) pontja alapján, 2025. szeptember 23.-tól – 2026. október. 01.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja” – áll az MLSZ Tolna Vármegyei Igazgatósága szeptember 30-i határozatában.

A Fegyelmi Bizottság ide vonatkozó szabálya szerint, „ha a labdarúgó a játékvezetőt leköpi, tettlegesen bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz, fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése: ha sérülést nem okozott, eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől három hónaptól legfeljebb három évig” terjedhet.

A kisdorogiak 20 esztendős kapusát az ASE Paks elleni szeptember 23-i, idegenbeli U19-es bajnoki mérkőzés 78. percében állította ki Szabó László játékvezető, miután – a jegyzőkönyv szerint – a labdarúgó őt meglökte, az egyik kesztyűjét hozzávágta, valamint oda nem illő szavakkal illette. A játékos tagadja a kontaktust, ugyanakkor sajnálja az esetet.