Az Északi derbin megszakadt Böde Dánielék remek sorozata (galéria)

Hamisítatlan rangadóval tért vissza hat év szünet után a Bölcske és a Madocsa presztízsmérkőzése. Az Északi derbire ezúttal a vármegyei harmadosztályban került sor (az élvonalbeli csapatból többen visszajátszottak), amit szép számú közönség előtt rendeztek meg. A drapériákkal érkező vendégszurkolók megtöltötték a lelátót, de a hazaiakat is megmozgatta ez az összecsapás.

Gól nélkül maradtak a szurkolók az Északi derbin

Fotó: Molnár Gyula

A látogató hosszú labdákra alapozva próbáltak támadásokat építeni, de Felker Barnabás együttese kivette a Madocsa méregfogát, taktikailag és mezőnyben is felülmúlta riválisát, de a kapu előtt rendre rossz döntéseket hoztak a játékosok. A pontrúgásokból veszélyeztető vendégek a hajrában kapujuk elé szorították ellenfelüket, de gólt nekik sem sikerült szerezni. Ezzel megszakadt Böde Dániel gárdájának tizenkilenc mérkőzésből álló sorozata (a tréner a mérkőzés időpontjában a Ferencváros ellen készült a Paksi FC játékosaként), legutóbb 2024 októberében a Szedres elleni idegenbeli bajnoki fordult elő, hogy nem találtak kapuba a madocsaiak (0–4).