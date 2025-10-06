október 6., hétfő

Pontosztozkodás a rangadón

1 órája

Az Északi derbin megszakadt Böde Dánielék remek sorozata (galéria)

Hat év után rendeztek ismét Bölcske–Madocsa rangadót. Az Északi derbi sok párharccal, de gól nélküli döntetlennel ért véget.

Hamisítatlan rangadóval tért vissza hat év szünet után a Bölcske és a Madocsa presztízsmérkőzése. Az Északi derbire ezúttal a vármegyei harmadosztályban került sor (az élvonalbeli csapatból többen visszajátszottak), amit szép számú közönség előtt rendeztek meg. A drapériákkal érkező vendégszurkolók megtöltötték a lelátót, de a hazaiakat is megmozgatta ez az összecsapás.

északi derbi madocsa bölcske vármegyei III
Gól nélkül maradtak a szurkolók az Északi derbin
Fotó: Molnár Gyula

A látogató hosszú labdákra alapozva próbáltak támadásokat építeni, de Felker Barnabás együttese kivette a Madocsa méregfogát, taktikailag és mezőnyben is felülmúlta riválisát, de a kapu előtt rendre rossz döntéseket hoztak a játékosok. A pontrúgásokból veszélyeztető vendégek a hajrában kapujuk elé szorították ellenfelüket, de gólt nekik sem sikerült szerezni. Ezzel megszakadt Böde Dániel gárdájának tizenkilenc mérkőzésből álló sorozata (a tréner a mérkőzés időpontjában a Ferencváros ellen készült a Paksi FC játékosaként), legutóbb 2024 októberében a Szedres elleni idegenbeli bajnoki fordult elő, hogy nem találtak kapuba a madocsaiak (0–4).

Tolna Vármegyei III. osztály, Észak, 5. forduló
Bölcskei SE II–Madocsa SE 0–0
Bölcske, v.: Álló (Varga G., Prantner M.)
Bölcske: Nagy Sz. – Láng (Höss, 76.), Szanyi, Tóth Gy., Kövesdi R., Cseh D., Besenczi I., Németh B., Berényi P., Horváth K., Szanyi J. Edző: Felker Barnabás
Madocsa: Cseri – Varga T., Herger, Böde I. (Madár K., 88.), Ádám D. (Váli, 58.), Gondos, Szlucska, Bognár D., Piszár, Vörös G. (Wenhardt, 74.), Hahn J. Edző: Böde Dániel
Jók: Szanyi F., Berényi P., Kövesdi R., Horváth K., Nagy Sz., illetve Cseri, Ádám D., Hahn, Bognár D., Szlucska

Vármegyei III: Bölcskei SE II–Madocsa SE

Fotók: Molnár Gyula

 

