Hat év után rendeznek újra Északi derbit!

Ami a Bonyhád és a Majos között a Völgységi el Clásicó vagy ami Decs és Őcsény között a Sárközi el Clásicó, az az Északi derbi Bölcske és Madocsa között. A két települést mindössze hat kilométer választja el egymástól, így nem csoda, hogy hatalmas a rivalizálás a két csapat között.

Hat év után rendeznek ismét Északi derbit a Madocsa és a Bölcske között

Szomszédvári rangadót legutóbb 2019 szeptemberében rendeztek, akkor Madocsán a hazaiak Böde István duplájával 2–1-re diadalmaskodtak. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, Böde Dániel csapata a legutóbbi két idényben arany-, majd ezüstérmet szerzett a vármegyei III. osztályban, a Bölcske pedig az élvonalban végzett a legutóbbi idényben másodikként.

A hat évvel ezelőtti keretből a most pályaválasztó keretében Höss Bence és Tóth György maradt hírmondónak, a madocsaiaknál viszont sokan most is erősítik a gárdát. Habár Felker Barnabás legénysége a klub második számú csapata, nagy csatára a pályán és remek hangulatra azon kívül biztosan számíthatunk majd.

