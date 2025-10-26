október 26., vasárnap

Helyi sport

1 órája

Ez nem semmi! Magyar sporthorgászok nyerték a nemzetközi versenyt

Magyar siker született a Roszatom III. nemzetközi horgászversenyén, amelyet Törökországban, Mersin tartományban a Földközi-tenger partján épülő Akkuyu Atomerőmű közvetlen közelében rendeztek meg 2025. október 22-én. Hét ország – Dél-Afrika, Egyiptom, Indonézia, Kazahsztán, Magyarország, Üzbegisztán és a vendéglátó Törökország horgászai közül a kéttagú magyar csapat - Kern László és Kern Ferenc - az indonéz és az egyiptomi csapatot megelőzve végzett az élen. A legnagyobb kifogott halért járó díjat az üzbég csapat vehette át.

Teol.hu

A versenyen a Roszatom partnerországainak 14 amatőr horgásza, szakértők, újságírók bloggerek és fotósok vettek részt, akiknek alkalmuk nyílt a tengeri horgászverseny kapcsán az épülő Akkuyu Atomerőmű megtekintésére is, amely elkészülte után Törökország éves villamosenergia fogyasztásának egytizedét biztosítja majd, ami megfelel a 15 millió lakosú Isztambul éves villamos áram szükségletének. 

A nyertes magyar csapat tagjai - Kern Ferenc és Kern László a Roszatom horgászversenyének trófeájával. Forrás: Beküldött fotó

A Roszatom tájékoztatása szerint az épülő blokkokat felkeresve a verseny résztvevői láthatták a világ legnagyobb teherbírású daruját, amiből mindössze hét van a Földön. A Liebherr lánctalpas önjáró daru 3000 tonnányi terhet képes felemelni, ami megfelel 16 Boeing 747-es utasszállító repülőgép tömegének. Felkeresték az épülő atomerőmű teherkikötőjét, ahol kirakodják a tengeren érkező berendezéseket és látták a szemközti vízkivételi művet, ahol a budapesti Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. által gyártott szivattyúk mindegyike másodpercenként 17 köbméter tengervizet emel ki a blokkok hűtéséhez. A horgászok találkoztak az épülő atomerőműben dolgozó, Oroszországban végzett fiatal török mérnökökkel is az oktatási központ blokkvezénylő szimulátorában.

A majdani Paks II. Atomerőműhöz hasonló, VVER-1200-as III+ generációs törökországi blokkok építésének előrehaladásáról Szergej Buckih az Akkuyu Atomerőmű építési projekt igazgatója elmondta: az ütemterv szerint halad az építkezés. A 2010-ben kötött orosz-török kormányközi megállapodás alapján 2018 óta épülő négy egység közül az első blokk mára elkészült, jelenleg az üzembe helyezés munkálatai zajlanak. A 2. blokkon a primer kör fő keringtető vezetékének hegesztésére készülnek, a 3. blokkon beemelték a helyére a reaktortartályt, míg a 4. egységben beépítették az egyik fő passzív biztonsági berendezést, a reaktor alatti zónaolvadék csapdát. Közben a végéhez közeledik a már említett, a blokkok hűtését tengervízzel biztosító rendszer kivitelezése.

A Roszatom felelősséget visel a környezeti állapot és az ökoszisztéma megőrzéséért 

A verseny kapcsán Alekszandra Jusztusz, a Roszatom külföldi képviseleti irodáit működtető Rosatom International Network kommunikációs vezérigazgató-helyettese kifejtette: „A nemzetközi horgászverseny lehetőséget ad arra, hogy bemutassuk: a nagyszabású atomenergetikai projektek megvalósítása során a Roszatom felelősséget visel a környezeti állapot és az ökoszisztéma megőrzéséért, amellett, hogy az atomerőmű jelentősen hozzájárul a környező térség fejlődéséhez.” A nemzetközi horgászversenyhez hasonló rendezvények egyben az atomenergia, mint zöld energiaforrás iránti bizalom erősítését szolgálják – tette hozzá.

A bizalomerősítés jegyében a verseny végeztével egy dozimetrikus szakember az eddigi gyakorlathoz hasonlóan gondosan ellenőrizte a csapatok által kifogott halakat a mérlegelés előtt, amely végül a magyar csapat győzelmét hozta. Kern László és Kern Ferenc több mint 100 sügért fogott a 3 órás verseny alatt és 6,9 kilogrammos eredményükkel az első helyen végzetek a 6,5 kilogramm halat fogó indonéz csapat, illetve a 4,7 kilogrammal harmadik egyiptomi csapat előtt.

„Életre szóló élmény volt a horgászverseny. Nagyon örülök, hogy sikerült megnyernünk. Köszönet illeti a Roszatomot a kiváló szervezésért és örülök annak is, hogy láthattam, milyen hatalmas fejlődésen megy keresztül az Akkuyu Atomerőmű térsége az építkezésnek köszönhetően. Remélem, lesz még alkalmam visszatérni erre a paradicsomi tájra.” – mondta Kern László, a magyar csapat tagja, miután a rendezvény résztvevői megtekintették az épülő atomerőmű környékének történelmi nevezetességeit és alkalmuk nyílt az atomerőmű környezete, a változatos növény- és állatvilág felfedezésére is.

A Roszatom nemzetközi horgászversenyét az eddigi helyszín, a Finn-öböl partján működő Leningrádi Atomerőmű melletti vizek után ezúttal Oroszország határain túl rendezték meg. A Földközi-tengeren tartott törökországi versenyre a világ minden részűből érkeztek csapatok a média képviselőinek kíséretében. A verseny immár hagyományosan működő, illetve épülő atomerőművi létesítmények környezetében zajlik, azzal a céllal, hogy szemléltesse: az atomenergia biztonságos és nem jelent semmiféle veszélyt a környezetre, beleértve az erőmű közelében található természetes vizeket is.

 

