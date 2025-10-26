Ez nem semmi! Magyar sporthorgászok nyerték a nemzetközi versenyt

A versenyen a Roszatom partnerországainak 14 amatőr horgásza, szakértők, újságírók bloggerek és fotósok vettek részt, akiknek alkalmuk nyílt a tengeri horgászverseny kapcsán az épülő Akkuyu Atomerőmű megtekintésére is, amely elkészülte után Törökország éves villamosenergia fogyasztásának egytizedét biztosítja majd, ami megfelel a 15 millió lakosú Isztambul éves villamos áram szükségletének.

A nyertes magyar csapat tagjai - Kern Ferenc és Kern László a Roszatom horgászversenyének trófeájával. Forrás: Beküldött fotó

A Roszatom tájékoztatása szerint az épülő blokkokat felkeresve a verseny résztvevői láthatták a világ legnagyobb teherbírású daruját, amiből mindössze hét van a Földön. A Liebherr lánctalpas önjáró daru 3000 tonnányi terhet képes felemelni, ami megfelel 16 Boeing 747-es utasszállító repülőgép tömegének. Felkeresték az épülő atomerőmű teherkikötőjét, ahol kirakodják a tengeren érkező berendezéseket és látták a szemközti vízkivételi művet, ahol a budapesti Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. által gyártott szivattyúk mindegyike másodpercenként 17 köbméter tengervizet emel ki a blokkok hűtéséhez. A horgászok találkoztak az épülő atomerőműben dolgozó, Oroszországban végzett fiatal török mérnökökkel is az oktatási központ blokkvezénylő szimulátorában.