Több csapatra lesújtott az MLSZ pallosa, a Paksi FC-t csak írásban figyelmeztették

A korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását rendelte el a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága a Fizz Ligában szereplő ETO FC ellen, de több csapat is büntetésre számíthat.

A Paksi FC-t rendezéssel kapcsolatos vétség miatt figyelmeztette a fegyelmi bizottság

Fotó: Molnár Gyula

A testület a 8. forduló eseményei kapcsán eljárást indított szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, az ETO FC-vel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, a Zalaegerszeggel és a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvárral szemben. Emellett a szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt az ugyancsak NB II-es Budapest Honvéddal és a Vasassal szemben.

Nem maradt ki a sorból a Paksi FC sem, melyet a Paksi FC–Puskás Akadémia FC mérkőzéssel kapcsolatban a rendezéssel kapcsolatos fegyelmi vétség miatt írásbeli figyelmeztetésben részesítette a bizottság.