Fehér Csaba: – Ha valaki szintet tudott lépni, az Szoboszlai Dominik

Nincs mit szépíteni: gödörben van a Liverpool, amely az utolsó hét tétmérkőzéséből hatot elveszített, legutóbb hazai pályán a Crystal Palace-tól kapott ki – felforgatott csapattal – a Ligakupában 3–0-ra, ezzel búcsúzva a sorozattól. A szeptember 27. óta tartó ilyen mélyrepülést az európai topligák egyetlen más együttese sem tud felmutatni, írja a Magyar Nemzet. Ez a negatív spirál oda vezetett, hogy az egyik nagy fogadóirodánál már a Liverpoolt irányító Arne Slot a második legesélyesebb arra, hogy ő legyen a következő edző, akit menesztenek a Premier League-ben, szemlézi az Origo.

Fehér Csaba továbbra is top csapatnak tartja a Liverpoolt

Forrás: AFP

– Láttunk már fura dolgokat a futballban, de nagyon csodálkoznék, ha ez bekövetkezne. A nagy klubok, így a Liverpool is hosszú távon gondolkodik, Arne Slot sem lett gyengébb edző néhány hónap alatt, ugyanakkor azt be kell látni, hogy az első évében magasra tette a lécet a bajnoki címmel – fogalmazott portálunknak a szekszárdi születésű Fehér Csaba.

Pályafutása során Hollandiában légióskodó korábbi 42-szeres válogatott jobbhátvéd a NAC Breda játékosaként 2000 és 2004 között csapattársa volt a liverpooli edzőnek. Májusban Arne Slottal kapcsolatosan úgy fogalmazott, hogy intelligens labdarúgó volt, aki gyorsabban gondolkodott, mint cselekedett. Nem tartozott a gyors játékosok közé, azonban a helyzetfelismerő képessége magas szinten volt.