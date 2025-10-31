18 perce
Fehér Csaba: – Ha valaki szintet tudott lépni, az Szoboszlai Dominik
Most is top csapatnak tartja a Liverpoolt, Arne Slot pedig nem lett rosszabb edző pár hónap alatt, véli a szekszárdi születésű, korábbi válogatott védő. Emellett Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról is elmondta véleményét Fehér Csaba.
Nincs mit szépíteni: gödörben van a Liverpool, amely az utolsó hét tétmérkőzéséből hatot elveszített, legutóbb hazai pályán a Crystal Palace-tól kapott ki – felforgatott csapattal – a Ligakupában 3–0-ra, ezzel búcsúzva a sorozattól. A szeptember 27. óta tartó ilyen mélyrepülést az európai topligák egyetlen más együttese sem tud felmutatni, írja a Magyar Nemzet. Ez a negatív spirál oda vezetett, hogy az egyik nagy fogadóirodánál már a Liverpoolt irányító Arne Slot a második legesélyesebb arra, hogy ő legyen a következő edző, akit menesztenek a Premier League-ben, szemlézi az Origo.
– Láttunk már fura dolgokat a futballban, de nagyon csodálkoznék, ha ez bekövetkezne. A nagy klubok, így a Liverpool is hosszú távon gondolkodik, Arne Slot sem lett gyengébb edző néhány hónap alatt, ugyanakkor azt be kell látni, hogy az első évében magasra tette a lécet a bajnoki címmel – fogalmazott portálunknak a szekszárdi születésű Fehér Csaba.
Pályafutása során Hollandiában légióskodó korábbi 42-szeres válogatott jobbhátvéd a NAC Breda játékosaként 2000 és 2004 között csapattársa volt a liverpooli edzőnek. Májusban Arne Slottal kapcsolatosan úgy fogalmazott, hogy intelligens labdarúgó volt, aki gyorsabban gondolkodott, mint cselekedett. Nem tartozott a gyors játékosok közé, azonban a helyzetfelismerő képessége magas szinten volt.
Ön tudta, hogy a szekszárdi védő és a liverpooli sikeredző egy csapatban focizott?
Fehér Csaba szerint a formahanyatlásuk egyik pillére, hogy amíg tavaly jóformán nem igazoltak új játékost, addig idén nyáron komoly erősítéseket hajtottak végre (a svéd Alexander Isakra 145, a német Florian Wirtz-re 125, a francia Hugo Ekitiére 95 millió eurót áldoztak). A III. kerületi TVE sportigazgatója hozzátette, továbbra is top csapatnak tartja a Liverpoolt.
Fehér Csaba a magyarokról
– Ha valaki szintet tudott lépni még az előző idényhez képest is, ő Szoboszlai Dominik, aki mára meghatározó tagja lett a Liverpoolnak – szögezte le Fehér Csaba, aki kitért a nyáron érkezett Kerkez Milosra is. – Az ő helyzete már nehezebb, hiszen egy jól működő gépezetbe könnyebb beilleszkedni, ez az, ami most nem mondható el. Komoly összegért vásárolták meg őt a Bournemouth-tól, így nem valószínű, hogy megválnak tőle. Milos még fiatal, be fog érni, csak időre van szüksége. Illetve ott van Arne Slot, a holland edző tudja, hogyan kell beépíteni egy fiatalt a csapatba – jegyezte meg a szeptemberben 50. születésnapját ünneplő korábbi védő.