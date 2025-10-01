október 1., szerda

Pont nélkül kezdtek

3 órája

Fájó vereséggel kezdte a szezont a Szekszárd

Munkatársunktól
Tatai Tamás csapata vereséggel kezdte az NB II-es bajnokságot

Fotó: Makovics Kornél - archív

Az első félidőben még 9–8-ra vezetett és a 46. percben is mindössze egy gólos hátrányban volt a Szekszárdi Fekete Gólyák KC (19–20), végül héttel  kapott ki első tétmérkőzésén a Budafok vendégeként az NB II-es bajnokságban.

NB II, C-csoport, 2. forduló
Budafoki KSE–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 32–25 (12–11)
Budapest, 80 néző. V.: Gecsei, Lamberg-Liszkay
Szekszárd: Péti A.  – Keszler 10, Dinnyés 4, Orbán E., Pataki N. 4 (1), Tornyos 3,  Marcsik. Csere: Szalai Sz., Tompai 2, Gál J. 2, Schmidt A., Lácza T. Edző: Tatai Tamás
Kiállítások: 4 perc, illetve 6 perc.
Hétméteresek: 4/3, illetve 1/1.

„Jól mentünk bele a meccsbe, hátul harcosak, stabilak voltunk és támadásban is használható labdákat adtak a lányok egymásnak. A második félidő utolsó tíz percére sajnos elfogytunk és a szerencse is elpártolt mellőlünk. A különbség lehetett volna kevesebb, a végéig küzdöttek a lányok a lényegesen hosszabb kispaddal rendelkező házigazdákkal szemben” – fogalmazott Tatai Tamás.

Az FGKC szombaton 18 órakor az Alba Fehérvár U21-es együttesét fogadja.

