Fájó vereséggel kezdte a szezont a Szekszárd

Az első félidőben még 9–8-ra vezetett és a 46. percben is mindössze egy gólos hátrányban volt a Szekszárdi Fekete Gólyák KC (19–20), végül héttel kapott ki első tétmérkőzésén a Budafok vendégeként az NB II-es bajnokságban.

NB II, C-csoport, 2. forduló

Budafoki KSE–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 32–25 (12–11)

Budapest, 80 néző. V.: Gecsei, Lamberg-Liszkay

Szekszárd: Péti A. – Keszler 10, Dinnyés 4, Orbán E., Pataki N. 4 (1), Tornyos 3, Marcsik. Csere: Szalai Sz., Tompai 2, Gál J. 2, Schmidt A., Lácza T. Edző: Tatai Tamás

Kiállítások: 4 perc, illetve 6 perc.

Hétméteresek: 4/3, illetve 1/1.

„Jól mentünk bele a meccsbe, hátul harcosak, stabilak voltunk és támadásban is használható labdákat adtak a lányok egymásnak. A második félidő utolsó tíz percére sajnos elfogytunk és a szerencse is elpártolt mellőlünk. A különbség lehetett volna kevesebb, a végéig küzdöttek a lányok a lényegesen hosszabb kispaddal rendelkező házigazdákkal szemben” – fogalmazott Tatai Tamás.

Az FGKC szombaton 18 órakor az Alba Fehérvár U21-es együttesét fogadja.