október 22., szerda

Előd névnap

19°
+15
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fradi Suli Program

1 órája

A Ferencváros sportolói lepték meg a dunaföldvári iskolásokat (galéria)

Címkék#Holler Ferenc#Beszédes József Általános Iskola#Fradi Suli Program#Holler UNFC

A Fradi Suli Program keretén belül Kucsera Gábor világbajnok kajakos és Nagy Barnabás labdarúgó látogatott el Dunaföldvárra.

Közel hatszáz csillogó szempár és gyermeki kacarászás töltötte meg a Holler UNFC sportcsarnokát kedden ebédidőben. Kivételes alkalomra gyűltek össze ott a Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola növendékei, hiszen nem minden nap láthatnak testközelből ferencvárosi sztárokat.
Az intézmény idén jelentkezett a Fradi Suli Programra, amelynek keretén belül a kétszeres világbajnok, hatszoros vb-érmes kajakos Kucsera Gábor és a labdarúgócsapathoz idén igazolt, de máris alapembernek számító Nagy Barnabás látogatott el Dunaföldvárra.

fradi suli program kucsera gábor nagy barnabás ferencváros dunaföldvár holler unfc
Több, mint ötszáz iskolás várta a ferencvárosi Kucsera Gábort és Nagy Barnabást a Fradi Suli Programon
Fotó: Molnár Gyula

„Nagy értékkel bír a gyerekek számára, ha ilyen sportolókkal találkozhatnak, a fiatalok aktivitása még engem is meglepett – fogalmazott Holler Ferenc, a helyszínt biztosító Holler UNFC szakmai igazgatója, aki maga is szervezett már hasonló megmozdulásokat, a Paksi FC kiválóságát, Böde Dánielt például bringatúrára invitálta az elmúlt években. – Egy-egy olyan esemény erőt, lendületet és motivációt kell, hogy adjon a gyerekeknek, hogy igenis kezdjenek el sportolni és ha elég kitartóak, akkor nagy sikereket érhetnek el.”

Az esemény során a kvízkérdésekre helyesen válaszoló gyerekek ferencvárosi ajándékokat nyertek, de a Fradi-sztároknak is állniuk kellett a rohamokat. És állták is, a közös képek mellett serényen osztogatták az aláírásokat. Volt, aki a pólójára, volt, aki saját karjára kérte a sportolók autogramjait. Az iskola részéről köszöntőbeszédet mondott Keresztesné Katona Mária intézményvezető, míg a tíz éves Fradi Suli Program tiszteletére Cseke Klára Anna énekszakos tanár gitár kíséretében elénekelte a Boldog születésnapot számot.

Fradi Suli Program Dunaföldváron

Fotók: Molnár Gyula

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu