A Ferencváros sportolói lepték meg a dunaföldvári iskolásokat (galéria)

Közel hatszáz csillogó szempár és gyermeki kacarászás töltötte meg a Holler UNFC sportcsarnokát kedden ebédidőben. Kivételes alkalomra gyűltek össze ott a Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola növendékei, hiszen nem minden nap láthatnak testközelből ferencvárosi sztárokat.

Az intézmény idén jelentkezett a Fradi Suli Programra, amelynek keretén belül a kétszeres világbajnok, hatszoros vb-érmes kajakos Kucsera Gábor és a labdarúgócsapathoz idén igazolt, de máris alapembernek számító Nagy Barnabás látogatott el Dunaföldvárra.

Több, mint ötszáz iskolás várta a ferencvárosi Kucsera Gábort és Nagy Barnabást a Fradi Suli Programon

Fotó: Molnár Gyula

„Nagy értékkel bír a gyerekek számára, ha ilyen sportolókkal találkozhatnak, a fiatalok aktivitása még engem is meglepett – fogalmazott Holler Ferenc, a helyszínt biztosító Holler UNFC szakmai igazgatója, aki maga is szervezett már hasonló megmozdulásokat, a Paksi FC kiválóságát, Böde Dánielt például bringatúrára invitálta az elmúlt években. – Egy-egy olyan esemény erőt, lendületet és motivációt kell, hogy adjon a gyerekeknek, hogy igenis kezdjenek el sportolni és ha elég kitartóak, akkor nagy sikereket érhetnek el.”

Az esemény során a kvízkérdésekre helyesen válaszoló gyerekek ferencvárosi ajándékokat nyertek, de a Fradi-sztároknak is állniuk kellett a rohamokat. És állták is, a közös képek mellett serényen osztogatták az aláírásokat. Volt, aki a pólójára, volt, aki saját karjára kérte a sportolók autogramjait. Az iskola részéről köszöntőbeszédet mondott Keresztesné Katona Mária intézményvezető, míg a tíz éves Fradi Suli Program tiszteletére Cseke Klára Anna énekszakos tanár gitár kíséretében elénekelte a Boldog születésnapot számot.