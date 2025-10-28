október 28., kedd

Fizz Liga

34 perce

Az NB I-es klubvezetők ismét feladták a leckét a szövetségnek

Címkék#közlemény#NB I#osztályozó#MLSZ

A labdarúgó NB I-ben szereplő klubok vezetői támogatják, hogy a magyar szövetség (MLSZ) vezesse be ismét az osztályozót az élvonal és a másodosztály között.

Teol.hu

A 12 első osztályú klub részvételével lezajlott egyeztetésen több témakört is megtárgyaltak, ezek közül az egyik legjelentősebb a következő szezonra vonatkozó versenykiírás volt. 

A Paksi FC két ügyvezetője, Balogh Judit és Haraszti Zsolt is részt vett a tanácskozáson
Fotó: Molnár Gyula

A klubok honlapjára felkerült egységes, rövid közlemény szerint egyhangúlag kiállnak az előző évi döntésük mellett, amely szerint egy kieső és egy osztályozós csapat legyen az NB I-ben. Valamint egyöntetűen megállapodtak abban, hogy a jövőben erőteljesebben szeretnék az érdekeiket érvényesíteni. A megbeszélések a következő héten folytatódnak. 
A jelenlegi rendszer szerint az élvonal utolsó két helyezettje az idény végén kiesik, a másodosztály első két csapata pedig feljut. A tervek szerint csak a sereghajtó búcsúzna automatikusan, a 11. helyezett pedig az NB II másodikjával oda-visszavágós osztályozót játszana.

 

 


 

