Ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégi fordulóban

A vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában a Dunaföldvár hazai sikerével az utolsó csapat is megszerezte szezonbeli első győzelmét. A Nagymányok-Majos viszont sorozatban ötödik bajnokiján maradt nyeretlen, ezúttal a Bátaszék múlta felül a völgységi csapatot.

Innen került ki a forduló válogatottja

Nagymányok-Majos–Bátaszék SE 1–2 (0–1)

Nagymányok, v.: Szappanyos (Prantner M., Szabó L.)

Gólszerzők: Kató (67.), illetve Deli D. (40.), Csapó A. (49.).

Jók: Kató, Dulcz, Friedszám, illetve az egész vendégcsapat dicsérhető.