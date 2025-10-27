1 órája
Ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégi fordulóban
A vármegyei I. osztály hétvégi játéknapján a tabella utolsó helyezettje szezonbeli első sikerét ünnepelhette. Így állt össze a tizedik forduló válogatottja.
A vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában a Dunaföldvár hazai sikerével az utolsó csapat is megszerezte szezonbeli első győzelmét. A Nagymányok-Majos viszont sorozatban ötödik bajnokiján maradt nyeretlen, ezúttal a Bátaszék múlta felül a völgységi csapatot.
Innen került ki a forduló válogatottja
Nagymányok-Majos–Bátaszék SE 1–2 (0–1)
Nagymányok, v.: Szappanyos (Prantner M., Szabó L.)
Gólszerzők: Kató (67.), illetve Deli D. (40.), Csapó A. (49.).
Jók: Kató, Dulcz, Friedszám, illetve az egész vendégcsapat dicsérhető.
Ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégi fordulóban
Dombóvári LK–Bonyhád VLC 1–1 (1–0)
Dombóvár, v.: Lengyel S. (Álló, Nagy Z.)
Gólszerzők: Sólyom B. (31., 11-esből), illetve Sásdi A. (50.).
Jók: Dürvanger, Hovorka, Szalai Sz., Kierdorf, illetve Sásdi A., Biszak.
Dunaföldvári FC–Kakasd SE 5–3 (3–1)
Dunaföldvár, v.: Éreth (Huszár, Száraz Z.)
Gólszerző: Makó (17., 45+3., 53.), Valaczka (37.), Prantner G. (82.), illetve Kósa (56., 74., az első 11-esből), Zsiga K. (45+1.).
Jók: Makó Nándor vezérletével az egész hazai csapat, illetve Zsiga K.
Vármegyei I.: Nagymányok-Majos–Bátaszék SEFotók: Máté Réka