Vármegye I, 7. forduló

1 órája

Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén

Rangadókat rendeztek a vármegyei I. osztályban hétvégén. Így állt össze a hetedik forduló válogatottja.

Rangadókból nem volt hiány a vármegyei I. osztály hetedik fordulójában, hiszen a Völgységi el Clásicó mellett az előző idény második és harmadik helyezettje, valamint a két újonc csapat találkozott egymással. Mindhárom bajnokit a vendégcsapat nyerte, a hetedik forduló válogatottja pedig így állt össze.

forduló válogatottja vármegyei i. osztály
 

Innen került ki a forduló válogatottja

Nagymányok-Majos–Bonyhád VLC 1–2 (1–1)
Nagymányok, v.: Szappanyos (Prantner M., Huszár)
Gólszerző: Illés Á. (21.), illetve Bognár S. (45+1.), Sásdi B. (71.)
Jók: Ikladi, Antal I., Lengyel M., Friedszám, illetve Schleinig Máté vezérletével az egész vendégcsapat dicsérhető.

Bátaszék SE–Bölcskei SE 3–4 (1–2)
Bátaszék, v.: Varga G. (Szabó P., Hauck)
Gólszerző: Héhn F. (12.), Lizák P. (54.), Deli D. (85.), illetve Binder (25.), Buzás A. (43.), Horváth K. (59.), Szili I. (62.)
Jók: Lizák P., Gábor G., Ruff L., illetve Varga M., Horváth K., Buzás A.

Dunaföldvári FC–Dombóvári LK 0–3 (0–3)
Dunaföldvár, v.: Berengyán (Lengyel S., Málinger)
Gólszerző: Kardos L. (18.), Végh P. (24.), Nagy Á. (28.)
Jók: Kardos L., Kierdorf, Végh P., Nagy Á.

Vármegye I: Nagymányok-Majos–Bonyhád VLC

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

