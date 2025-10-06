Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén

Rangadókból nem volt hiány a vármegyei I. osztály hetedik fordulójában, hiszen a Völgységi el Clásicó mellett az előző idény második és harmadik helyezettje, valamint a két újonc csapat találkozott egymással. Mindhárom bajnokit a vendégcsapat nyerte, a hetedik forduló válogatottja pedig így állt össze.

Innen került ki a forduló válogatottja

Nagymányok-Majos–Bonyhád VLC 1–2 (1–1)

Nagymányok, v.: Szappanyos (Prantner M., Huszár)

Gólszerző: Illés Á. (21.), illetve Bognár S. (45+1.), Sásdi B. (71.)

Jók: Ikladi, Antal I., Lengyel M., Friedszám, illetve Schleinig Máté vezérletével az egész vendégcsapat dicsérhető.