Vármegye I, 8. forduló

31 perce

Ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégi fordulóban

Címkék#megyei I. osztály#forduló válogatottja#megyei I. osztályú bajnokság

Rangadókat rendeztek a vármegyei I. osztályban hétvégén. Így állt össze a nyolcadik forduló válogatottja.

Teol.hu

Továbbra is őrzi veretlenségét a listavezető Bölcske a vármegyei I. osztályban, az előző idényben még NB III-as csapatok meccsét a Bonyhád nyerte, míg a kakasdiak Bátaszékről tudták elhozni a három pontot. Íme a forduló válogatottja!

vármegyei i. osztály forduló válogatottja
Tolna Vármegyei I. osztály, a 8. forduló válogatottja

Innen került ki a forduló válogatottja

Bátaszék SE–Kakasd SE 0–3 (0–1)
Bátaszék, v.: Szappanyos (Málinger, Tóth T.)
Gólszerző: Mayer N. (10.), Kósa (60.), Mácsik M. (70.)
Jók: Siklósi, Temesi, Kapéter K., Kósa

Bölcskei SE–Dombóvári LK 2–0 (0–0)
Bölcske, v.: Álló (Hauck, Prantner M.)
Gólszerző: Horváth K. (71.), Bognár B. (73.)
Jók: Binder, Fenyősi, Horváth K., Bognár B., Szili I., illetve Kierdorf, Szakó

Dunaföldvári FC–Bonyhád VLC 2–5 (2–2) 
Dunaföldvár, v.: Farkas R. (Álló, Osztermájer G.)
Gólszerző: Makó (14.), Prantner G. (33., 11-esből), illetve Máté R. (18., 40., 83., az első és harmadik 11-esből), Pap R. (60., 63.)
Jók: Makó, Kun J., illetve az egész vendégcsapat dicséretet érdemel.

Vármegyei I. osztály: Bölcskei SE–Dombóvári LK

Fotók: Molnár Gyula

 

