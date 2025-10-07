október 7., kedd

Vármegye II, 6. forduló

1 órája

Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén

Címkék#megyei II. osztály#forduló válogatottja#megyei II. osztályú focibajnokság

A hatodik fordulóig kellett várni a vármegyei II. osztályban, hogy valamennyi csapat neve mellett legyen legalább egy pont. A börzsönyiek Mórágyon remiztek, a másik völgységi meccsen a Kisdorog diadalmaskodott, míg a hétvége másik derbijén a faddiak Pakson győztek. Íme a forduló válogatottja!

tolna vármegyei ii. osztály 6. forduló válogatottja
Tolna Vármegyei II. osztályú focibajnokság, a 6. forduló válogatottja

Innen került ki a forduló válogatottja

Mórágyi SE–Bonyhád-Börzsöny SE 3–3 (2–1)
Mórágy, v.: Lengyel S. (Osztermájer G., Horváth T.)
Gólszerző: Fürst (20.), Heberling (44., 11-esből), Tóth T. (64.), illetve Kiss N. (16., 71.), Fürst (80., öngól)
Jók: Tóth T., illetve a vendégcsapat valamennyi tagja dicséretet érdemel.

ASE Paks–Faddi SE 0–3 (0–1)
Paks, v.: Szabó P. (Nagy Z., Zászlósi)
Gólszerző: Baros (23., 11-esből), Szentes M. (69.), Szabó M. (88.)
Jók: Kern B., Lengyel A., illetve Borda Gergő vezérletével az egész vendégcsapat dicsérhető.

Aparhanti SE–Kisdorogi FC 1–2 (1–0)
Aparhant, v.: Kiss G. (Kovács K., Csobot L.)
Gólszerző: Boros K. (31.), illetve Varga B. (60.), Zsolnai (90+3.)
Kiállítva: Calka S. (62.)
Jók: Szabó Dániel vezetésével az egész hazai csapat dicsérhető, illetve Varga B., Stier.

Vármegye II: Mórágyi SE–Bonyhád-Börzsöny SE

Fotók: Mártonfai Dénes

 

