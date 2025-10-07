Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén

A hatodik fordulóig kellett várni a vármegyei II. osztályban, hogy valamennyi csapat neve mellett legyen legalább egy pont. A börzsönyiek Mórágyon remiztek, a másik völgységi meccsen a Kisdorog diadalmaskodott, míg a hétvége másik derbijén a faddiak Pakson győztek. Íme a forduló válogatottja!

Tolna Vármegyei II. osztályú focibajnokság, a 6. forduló válogatottja

Innen került ki a forduló válogatottja

Mórágyi SE–Bonyhád-Börzsöny SE 3–3 (2–1)

Mórágy, v.: Lengyel S. (Osztermájer G., Horváth T.)

Gólszerző: Fürst (20.), Heberling (44., 11-esből), Tóth T. (64.), illetve Kiss N. (16., 71.), Fürst (80., öngól)

Jók: Tóth T., illetve a vendégcsapat valamennyi tagja dicséretet érdemel.