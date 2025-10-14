Ők emelkedtek ki csapatukból a hétvégi fordulóban

Háromgólos hátrányt ledolgozva mentett pontot odahaza az ASE Paks ellen a Kisdorog a vármegyei II. osztály hétvégi fordulójában. A mórágyiak Faddról egy, a tengeliciek Bonyhád-Börzsönyből három ponttal távoztak. Íme a forduló válogatottja!

Tolna Vármegyei II. osztály, a 7. forduló válogatottja

Innen került ki a forduló válogatottja

Bonyhád-Börzsöny SE–Tengelici SE 0–5 (0–2)

Bonyhád-Börzsöny, v.: Szabó P. (Kovács K., Tálas)

Gólszerző: Benizs (9.), Borza (15.), Erdélyi Zs. (78.), Koller B. (84.), Sárközi Á. (90.)

Kiállítva: Vadas (60., Tengelic)

Jók: Buzás T., Kiss N., illetve az egész vendégcsapat dicsérhető

Faddi SE–Mórágyi SE 1–1 (1–0)

Fadd, v.: Berengyán (Ömböli, Topánka)

Gólszerző: Szentes (34.), illetve Tóth T. (54.)

Jók: Szabó M., Dudoma K., illetve Berényi Sz., Pozsár, Kanalas, Tóth T.

Kisdorogi FC–ASE Paks 3–3 (0–3)

Kisdorog, v.: Varga G. (Verbászi, Prantner M.)

Gólszerző: Mészáros M. (59., 62.), Palkó Márk (90+2.), illetve Rogács (5.), Farkas P. (28.), Nyúl P. (45+2.)

Jók: Horváth B., Mészáros M., Schrenk, illetve Péger D., Nickl E., Rogács, Farkas P.