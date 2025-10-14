29 perce
Ők emelkedtek ki csapatukból a hétvégi fordulóban
Így állt össze a Tolna Vármegyei II. osztályban a hetedik forduló válogatottja.
Háromgólos hátrányt ledolgozva mentett pontot odahaza az ASE Paks ellen a Kisdorog a vármegyei II. osztály hétvégi fordulójában. A mórágyiak Faddról egy, a tengeliciek Bonyhád-Börzsönyből három ponttal távoztak. Íme a forduló válogatottja!
Innen került ki a forduló válogatottja
Bonyhád-Börzsöny SE–Tengelici SE 0–5 (0–2)
Bonyhád-Börzsöny, v.: Szabó P. (Kovács K., Tálas)
Gólszerző: Benizs (9.), Borza (15.), Erdélyi Zs. (78.), Koller B. (84.), Sárközi Á. (90.)
Kiállítva: Vadas (60., Tengelic)
Jók: Buzás T., Kiss N., illetve az egész vendégcsapat dicsérhető
Faddi SE–Mórágyi SE 1–1 (1–0)
Fadd, v.: Berengyán (Ömböli, Topánka)
Gólszerző: Szentes (34.), illetve Tóth T. (54.)
Jók: Szabó M., Dudoma K., illetve Berényi Sz., Pozsár, Kanalas, Tóth T.
Kisdorogi FC–ASE Paks 3–3 (0–3)
Kisdorog, v.: Varga G. (Verbászi, Prantner M.)
Gólszerző: Mészáros M. (59., 62.), Palkó Márk (90+2.), illetve Rogács (5.), Farkas P. (28.), Nyúl P. (45+2.)
Jók: Horváth B., Mészáros M., Schrenk, illetve Péger D., Nickl E., Rogács, Farkas P.
Vármegye II: Faddi SE–Mórágyi SEFotók: Kiss Albert