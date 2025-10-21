Ők nyújtottak kiemelkedő teljesítményt a hétvégi fordulóban

A Kisdorog–Mórágy mérkőzés előtt a vármegyei szövetségtől vehette át a tavaszi szezon szakmai díját a hazaiak kapusa, Miklós István. A vármegyei II. osztály hétvégi fordulójában a Fadd fontos győzelmet aratott, az Aparhant otthon szenvedett vereséget. Íme a nyolcadik forduló válogatottja!

Tolna Vármegyei II. osztály, a 8. forduló válogatottja

Innen került ki a forduló válogatottja

Faddi SE–Tengelici SE 3–1 (1–0)

Fadd, v.: Álló (Lengyel S., Szabó L.)

Gólszerző: Ábrahám G. (45.), Szentes (46.), Keszthelyi (60.), illetve Ábrahám G. (68., öngól)

Kiállítva: László L. (73.)

Jók: Fehér Károly vezérletével az egész hazai csapat dicsérhető, illetve Deli J., Borza P., Bucher