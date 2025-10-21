1 órája
Ők nyújtottak kiemelkedő teljesítményt a hétvégi fordulóban
Így állt össze a Tolna Vármegyei II. osztályban a nyolcadik forduló válogatottja.
A Kisdorog–Mórágy mérkőzés előtt a vármegyei szövetségtől vehette át a tavaszi szezon szakmai díját a hazaiak kapusa, Miklós István. A vármegyei II. osztály hétvégi fordulójában a Fadd fontos győzelmet aratott, az Aparhant otthon szenvedett vereséget. Íme a nyolcadik forduló válogatottja!
Faddi SE–Tengelici SE 3–1 (1–0)
Fadd, v.: Álló (Lengyel S., Szabó L.)
Gólszerző: Ábrahám G. (45.), Szentes (46.), Keszthelyi (60.), illetve Ábrahám G. (68., öngól)
Kiállítva: László L. (73.)
Jók: Fehér Károly vezérletével az egész hazai csapat dicsérhető, illetve Deli J., Borza P., Bucher
Kisdorogi FC–Mórágyi SE 2–1 (2–0)
Kisdorog, v.: Szabó P. (Kovács K., Kerekes R.)
Gólszerző: Mészáros M. (37.), Lajkó Zs. (44.), illetve Tóth T. (70.)
Kiállítva: Tóth B. (88.), Löfli D. (89., pályán kívül)
Jók: Miklós István vezérletével az egész hazai csapat dicsérhető, illetve Tóth T., Rozgonyi
Aparhanti SE–ASE Paks 1–3 (1–1)
Aparhant, v.: Horváth B. (Prantner M., Heitzmann)
Gólszerző: Pál I. (13.), illetve Rogács (2.), Nickl Á. (63.), Nyúl P. (72.)
Jók: Péger D., Nickl Á., Nyúl P., Lengyel A.
Vármegyei II. osztály: Kisdorogi FC–Mórágyi SEFotók: Rónai Gábor