október 21., kedd

Orsolya névnap

12°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegye II, 8. forduló

1 órája

Ők nyújtottak kiemelkedő teljesítményt a hétvégi fordulóban

Címkék#megyei II. osztály#forduló válogatottja#megyei II. osztályú focibajnokság

Így állt össze a Tolna Vármegyei II. osztályban a nyolcadik forduló válogatottja.

Teol.hu

A Kisdorog–Mórágy mérkőzés előtt a vármegyei szövetségtől vehette át a tavaszi szezon szakmai díját a hazaiak kapusa, Miklós István. A vármegyei II. osztály hétvégi fordulójában a Fadd fontos győzelmet aratott, az Aparhant otthon szenvedett vereséget. Íme a nyolcadik forduló válogatottja!

Tolna Vármegyei II. osztály, a 8. forduló válogatottja
Tolna Vármegyei II. osztály, a 8. forduló válogatottja

Innen került ki a forduló válogatottja

Faddi SE–Tengelici SE 3–1 (1–0)
Fadd, v.: Álló (Lengyel S., Szabó L.)
Gólszerző: Ábrahám G. (45.), Szentes (46.), Keszthelyi (60.), illetve Ábrahám G. (68., öngól)
Kiállítva: László L. (73.)
Jók: Fehér Károly vezérletével az egész hazai csapat dicsérhető, illetve Deli J., Borza P., Bucher

Kisdorogi FC–Mórágyi SE 2–1 (2–0)
Kisdorog, v.: Szabó P. (Kovács K., Kerekes R.)
Gólszerző: Mészáros M. (37.), Lajkó Zs. (44.), illetve Tóth T. (70.)
Kiállítva: Tóth B. (88.), Löfli D. (89., pályán kívül)
Jók: Miklós István vezérletével az egész hazai csapat dicsérhető, illetve Tóth T., Rozgonyi

Aparhanti SE–ASE Paks 1–3 (1–1)
Aparhant, v.: Horváth B. (Prantner M., Heitzmann)
Gólszerző: Pál I. (13.), illetve Rogács (2.), Nickl Á. (63.), Nyúl P. (72.)
Jók: Péger D., Nickl Á., Nyúl P., Lengyel A.

Vármegyei II. osztály: Kisdorogi FC–Mórágyi SE

Fotók: Rónai Gábor

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu