október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

+12
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegye II, 9. forduló

2 órája

Ők nyújtottak kiemelkedő teljesítményt a hétvégi fordulóban

Címkék#megyei II. osztály#forduló válogatottja#megyei II. osztályú focibajnokság

Így állt össze a Tolna Vármegyei II. osztályban a nyolcadik forduló válogatottja.

Teol.hu

Megszerezte első sikerét a Bonyhád-Börzsöny, a sereghajtó a listavezetőt kapta el. Tengelicen egy, Mórágyon tíz gól esett. Íme a vármegyei II. osztály 9. forduló válogatottja!

vármegyei ii. osztály forduló válogatottja
A Tolna Vármegyei II. osztályú focibajnokság 9. forduló válogatottja

Innen került ki a forduló válogatottja

Bonyhád-Börzsöny SE–Faddi SE 3–1 (0–0)
Bonyhád-Börzsöny, v.: Kiss G. (Horváth T., Kerekes R.)
Gólszerző: Nagy P. (47., 70.), Molnár M. (75.), illetve Orsós M. (57.)
Jók: Gungl, Nagy P., Bajkai, Tóth R.

Tengelici SE–Kisdorogi FC 1–0 (0–0)
Tengelic, v.: Berengyán (Prantner M., Kovács L.)
Gólszerző: Borza (52.)
Jók: Steinbach G., Borza P., Vadas, Lampek, illetve Varga B., Lajkó Zs.

Mórágyi SE–Aparhanti SE 5–5 (2–1)
Mórágy, v.: Álló (Nagy Z., Száraz Z.)
Gólszerző: Acsádi D. (5., 49.), Pozsár (20.), Kanalas (52.), Hadi (54.), illetve Boros Gy. (39., 67.), Kovács M. (78., 89.), Calka S. (65.)
Kiállítva: Kanalas (88., Mórágy)
Jók: Pozsár, Hadi, illetve dicsérhető az egész vendégcsapat.

Vármegye II: Bonyhád-Börzsöny SE–Faddi SE

Fotók: Máté Réka

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu