Ők nyújtottak kiemelkedő teljesítményt a hétvégi fordulóban

Megszerezte első sikerét a Bonyhád-Börzsöny, a sereghajtó a listavezetőt kapta el. Tengelicen egy, Mórágyon tíz gól esett. Íme a vármegyei II. osztály 9. forduló válogatottja!

A Tolna Vármegyei II. osztályú focibajnokság 9. forduló válogatottja

Innen került ki a forduló válogatottja

Bonyhád-Börzsöny SE–Faddi SE 3–1 (0–0)

Bonyhád-Börzsöny, v.: Kiss G. (Horváth T., Kerekes R.)

Gólszerző: Nagy P. (47., 70.), Molnár M. (75.), illetve Orsós M. (57.)

Jók: Gungl, Nagy P., Bajkai, Tóth R.