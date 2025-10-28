1 órája
Ők nyújtottak kiemelkedő teljesítményt a hétvégi fordulóban
Így állt össze a Tolna Vármegyei II. osztályban a nyolcadik forduló válogatottja.
Megszerezte első sikerét a Bonyhád-Börzsöny, a sereghajtó a listavezetőt kapta el. Tengelicen egy, Mórágyon tíz gól esett. Íme a vármegyei II. osztály 9. forduló válogatottja!
Innen került ki a forduló válogatottja
Bonyhád-Börzsöny SE–Faddi SE 3–1 (0–0)
Bonyhád-Börzsöny, v.: Kiss G. (Horváth T., Kerekes R.)
Gólszerző: Nagy P. (47., 70.), Molnár M. (75.), illetve Orsós M. (57.)
Jók: Gungl, Nagy P., Bajkai, Tóth R.
Itt a nagy meglepetés! A sereghajtó elkapta a listavezetőt (galéria)
Tengelici SE–Kisdorogi FC 1–0 (0–0)
Tengelic, v.: Berengyán (Prantner M., Kovács L.)
Gólszerző: Borza (52.)
Jók: Steinbach G., Borza P., Vadas, Lampek, illetve Varga B., Lajkó Zs.
Mórágyi SE–Aparhanti SE 5–5 (2–1)
Mórágy, v.: Álló (Nagy Z., Száraz Z.)
Gólszerző: Acsádi D. (5., 49.), Pozsár (20.), Kanalas (52.), Hadi (54.), illetve Boros Gy. (39., 67.), Kovács M. (78., 89.), Calka S. (65.)
Kiállítva: Kanalas (88., Mórágy)
Jók: Pozsár, Hadi, illetve dicsérhető az egész vendégcsapat.
Vármegye II: Bonyhád-Börzsöny SE–Faddi SEFotók: Máté Réka