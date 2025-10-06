Aranyos kölyökkutyákkal vonultak be a játékosok a Fradi–Paks bajnokira

Az Állatok világnapja Assisi Ferenc, az állatok védőszentjéhez köthető és október 4-én tartják, a Ferencváros labdarúgócsapata pedig évek óta – az aktuális ellenfelük játékosaival karöltve – az Állatokért Egyesület közreműködésével az Agár Fajtamentés, valamint a Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány által biztosított kutyákkal vonultak be a pályára. A Fradi-Paks bajnoki rangadóra valamennyi, a Groupama Aréna játékterére érkező jószág gazdit keres.

Az Állatok világnapja alkalmából a Paksi FC játékosai kutyával a karjukban köszöntötték a szurkolókat

Fotó: Török Attila