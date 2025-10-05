A Fradi elleni „szalonremivel” megőrizte bajnoki veretlenségét a Paks

Annak ellenére, hogy a Ferencváros a hétközben nemzetközi porondon is pályára lépett, Bognár György volt az, aki több helyen is változtatott a legutóbbi bajnokihoz képest. Kényszerű okok és a taktikai döntések miatt csupán a Kovácsik–Lenzsér–Tóth hármas maradt a kezdőben, vagyis kétszer annyi változásról lehetett beszélni paksi oldalon, mint a fővárosiaknál.

Windecker József tizenegyesből egyenlített a ráadásban

Fotó: Molnár Gyula

Ennek jelei már az első percben megmutatkoztak: az atomvárosi hátsó alakzat helyezkedésében és kommunikációjában is akadtak bizonytalanságok, ami hozzájárult ahhoz, hogy a címvédő lövésekkel kezdte a találkozót. Ezt követően azonban egy klasszikus mezőnybeli küzdelem alakult ki, amelyben a Fradi többet birtokolta a labdát, ám a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben.

A két csapat közti feszült hangulatot jól érzékeltette, hogy már a pontrúgások előtt is hatalmas volt a harc a pozíciókért, a beíveléseket rendre erőteljes lökdösődés előzte meg – a játékvezető nem győzött rendet tenni a felek között. Végül épp egy rögzített szituáció hozta meg az áttörést a játékrész derekán: egy paksi szabadrúgás kipattanóját Pethő Milán lőtte védhetetlenül a hazai kapuba. A bekapott gól után az FTC próbált sebességet váltani, és érezhetően több olyan támadást is sikerült végigvinniük, amelyekben ott volt a veszély. Nem is kellett sokat várni, hogy az erőfeszítések góllá érjenek: Nagy bal oldali elfutása után a beadását Varga Barnabás fejelte a paksi kapuba, kiegyenlítve az állást az eredményjelzőn. A félidő utolsó negyedórájában ismét visszafogottabb lett az iram, megszaporodtak a pontatlanságok és a szabálytalanságok, így a játék helyett inkább az indulatok és a reklamálások kerültek előtérbe. Ennek ellenére továbbra is inkább a budapestiek próbálták irányítani a játékot, de igazán veszélyes akciót nem tudtak vezetni.

A döntetlennel a Paks megőrizte listavezető pozícióját

Fordulás után folytatódott a kissé töredezett játék, amelyben ugyan a hazaiak cseréinek is köszönhetően fokozatosan erősödött a ferencvárosi fölény, de negyedóra úgy telt el, hogy a játékvezető háromszor annyi szabálytalanságot fújt le, mint ahány lövést jegyezhetett a két csapat együttvéve. A legizgalmasabb pillanatokat eközben Kinyik Ákos és Kovácsik Ádám szolgáltatta, akik a saját kapujuk előtt hoztak össze egy kisebb kalamajkát. A játékrész második felében pályára lépett Böde Dániel és Horváth Kevin is, egyértelmű jelzésként arra, hogy a Paks sem mondott le a támadójáték felélesztéséről. Ennek ellenére továbbra is a Fradi játszott veszélyesebben, bár helyzeteikhez rendre kellett a vendégvédelem bizonytalansága is. A lehetőségek tehát megvoltak, ám amikor igazán kellett, mindig akadt egy blokkoló láb vagy egy Kovácsik-védés, ami megmentette a helyzetet.

Ahogy telt az idő, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a Tolna vármegyeiek számára a döntetlen sem lenne rossz eredmény a Groupama Arénában. Ennek megfelelően fokozatosan defenzívebbé vált a paksiak játéka, ami magában hordozta a kockázatot, hiszen a friss hazai cserék tempója időnként érezhető előnyt jelentett a fáradó vendégvédelemmel szemben.