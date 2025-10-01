A szekszárdiak tanítómestere odacsapott az országos bajnokságon

A szombaton lebonyolított földharcesemény rangját jelzi, hogy negyven klub 140 versenyzője, összesen 211 nevezést leadva mérte össze tudását.

A szekszárdi klubot négyen képviselték az ob-n. Karácsony Mirkó hosszú kihagyás után lépett újra szőnyegre haladó NoGi 62 kg-os kategóriában. Első mérkőzését erős kezdés után elbukta, így nem jutott tovább. Haskó Hunor junior haladó Gi és NoGi-ben versenyzett a 71 kg-osok között. Igen tapasztalt ellenfelekkel került össze, de nagyon bátran és magabiztosan küzdött. Végül egy negyedik helyet sikerült szereznie Gi-ben. Kerekes Dénes (77 kg) élete második versenyén igencsak odatette magát, de sajnos ez most csak egy NoGi ötödik helyre volt elég haladó Gi és NoGi kategóriában. A szekszárdi terem mestere, Tóth Máté veterán haladó -92kg-os kategóriában indult, és ha már ott volt, akkor szerzett egy ezüstérmet NoGi-ben, valamint egy aranyérmet Gi-ben. Máténak ez kiváló felkészülés volt a hétvégi Eb-re, amit Hollandiában rendeznek.