Megemlékezés

1 órája

Gyászszünettel kezdődött bajnoki mérkőzés, a klub nagy alakjára emlékeztek

Címkék#megyei II. osztály#Dr Gscheidt Mátyás#Kisdorog#gyászszünet

A negyven éve elhunyt dr. Gscheidt Mátyásra emlékezett a Kisdorogi FC az ASE Paks elleni bajnoki mérkőzést megelőzően.

Teol.hu

Negyven éve már, hogy egy szurkolóval kevesebben látogatnak ki hétről hétre a Kisdorog mérkőzéseire. Négy évtizede annak, hogy mindössze 47 éves korában váratlanul elhunyt dr. Gscheidt Mátyás, a Hőgyészi Állami Gazdaság igazgatója, a Kisdorogi MEDOSZ SE első embere. A helyi születésű, sportszerető elnök a településen ismerkedett meg a labdarúgással, már az egyesület alapító éveiben játszott a helyi csapatban – előbb a járási, majd a megyebajnokságban.

gyászszünet dr. gscheidt mátyás kisdorog
Dr. Gscheidt Mátyás emléktábláját koszorúzták meg Kisdorogon, az ASE Paks elleni bajnoki gyászszünettel kezdődött
Forrás: Beküldött fotó

Pályafutása befejeztével sem szakadt el a sportágtól és a klubtól, ugyanolyan lelkesedéssel és hőfokon, ahol csak tudta, segítette szeretett csapatát. Dr. Gscheidt Mátyást 1985. április 11-én vitte el a szíve, néhány nappal később Pakson már gyászszalaggal vonult fel a pályára a kisdorogi kezdő tizenegy. A Tolnai Népújság április 15-i lapszámában az olvasható, hogy

Egyperces gyászszünettel kezdődött a mérkőzés, dr. Gscheidt Mátyás egyesületi elnök emlékének adózott a két együttes.

Most hétvégén, szintén a Paks ellen mérkőzött meg a Kisdorogi FC. A találkozót ezúttal is gyászszünet előzte meg, emlékezve az egyesület korábbi első emberére. Negyven évvel korábban a völgységi csapat 3–2-re győzött, ezúttal pedig háromgólos hátrányt ledolgozva, a 92. percben szerzett találattal 3–3-ra mentette a bajnoki mérkőzést – talán ezt fentről dr. Gscheidt Mátyás szurkolta ki kedvenceinek...

A Tolnai Népújság 1985. április 15-i számából

 

