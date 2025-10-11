október 11., szombat

Brigitta névnap

16°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegye I-es foci

2 órája

Hajrágólokkal verte a bajnokesélyes a meglepetéscsapatot

Címkék#Bátaszék SE#megyei I. osztály#Kakasd SE#Bölcskei SE#Dombóvári LK

A vármegyei I. osztály második köre kezdődött el a hétvégén, ahol az egyedüliként veretlen Bölcske kétgólos győzelmet aratott az újoncként második helyen álló dombóváriak ellen. A Bátaszék és a Kakasd három héten belül másodszor csapott össze, a szeptemberi döntetlen után ezúttal a vendégsiker született. A Dunaföldvár–Bonyhád mérkőzést vasárnap 15 órától rendezik, a fordulóban a Nagymányok-Majos szabadnapos.

A kék mezes Bátaszék otthon kapott ki a Kakasdtól
Fotó: Mártonfai Dénes - archív

Vármegyei I. osztály, 8. forduló

Bátaszék SE–Kakasd SE 0–3 (0–1)
Bátaszék, v.: Szappanyos (Málinger, Tóth T.)
Gólszerző: Mayer N. (10.), Mácsik M. (70.)

Bölcskei SE–Dombóvári LK 2–0 (0–0)
Bölcske, v.: Álló (Hauck, Prantner M.)
Gólszerző: Horváth K. (71.), Bognár B. (73.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu