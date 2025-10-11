Vármegye I-es foci
1 órája
Hajrágólokkal verte a bajnokesélyes a meglepetéscsapatot
A vármegyei I. osztály második köre kezdődött el a hétvégén, ahol az egyedüliként veretlen Bölcske kétgólos győzelmet aratott az újoncként második helyen álló dombóváriak ellen. A Bátaszék és a Kakasd három héten belül másodszor csapott össze, a szeptemberi döntetlen után ezúttal a vendégsiker született. A Dunaföldvár–Bonyhád mérkőzést vasárnap 15 órától rendezik, a fordulóban a Nagymányok-Majos szabadnapos.
Vármegyei I. osztály, 8. forduló
Bátaszék SE–Kakasd SE 0–3 (0–1)
Bátaszék, v.: Szappanyos (Málinger, Tóth T.)
Gólszerző: Mayer N. (10.), Mácsik M. (70.)
Bölcskei SE–Dombóvári LK 2–0 (0–0)
Bölcske, v.: Álló (Hauck, Prantner M.)
Gólszerző: Horváth K. (71.), Bognár B. (73.)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre