Hajrágólokkal verte a bajnokesélyes a meglepetéscsapatot

A vármegyei I. osztály második köre kezdődött el a hétvégén, ahol az egyedüliként veretlen Bölcske kétgólos győzelmet aratott az újoncként második helyen álló dombóváriak ellen. A Bátaszék és a Kakasd három héten belül másodszor csapott össze, a szeptemberi döntetlen után ezúttal a vendégsiker született. A Dunaföldvár–Bonyhád mérkőzést vasárnap 15 órától rendezik, a fordulóban a Nagymányok-Majos szabadnapos.

A kék mezes Bátaszék otthon kapott ki a Kakasdtól

Fotó: Mártonfai Dénes - archív

Vármegyei I. osztály, 8. forduló

Bátaszék SE–Kakasd SE 0–3 (0–1)

Bátaszék, v.: Szappanyos (Málinger, Tóth T.)

Gólszerző: Mayer N. (10.), Mácsik M. (70.)

Bölcskei SE–Dombóvári LK 2–0 (0–0)

Bölcske, v.: Álló (Hauck, Prantner M.)

Gólszerző: Horváth K. (71.), Bognár B. (73.)