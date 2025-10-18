október 18., szombat

Férfi NB I-/A-s kosárlabda

Hárman az öt ellen: az eddig nyeretlen Körmendtől is kikapott az ASE

Címkék#EGIS Körmend#ASE (kosár)#Atomerőmű SE#Férfi kosárlabda NB I

Egy rendkívül feszült, megannyi technikaival tarkított mérkőzésen az Atomerőmű SE nem bírta el, hogy hárman küzdöttek öt ellen a pontszerzésben, valamint kétszer annyi labdát adott el, mint a Körmend.

Ellenbruch Zsolt

Kissé beragadt a rajtnál az ASE: már az első percekben kialakult egy hatpontos körmendi előny, amit az első időkérésig őriztek is a hazaiak (11–5). A folytatásban továbbra sem működött jól a vendégek egy-egy elleni védekezése, az elveszített labdák után pedig a vasiak rendre könnyű kosarakat szereztek. A paksiak a festék lezárásával próbálták stabilizálni a helyzetet, ám a feladott triplák miatt a negyed végén már azért kellett támadniuk, hogy ne nőjön két számjegyűre a különbség (27–20).

Eilingsfeld János 27 pontjával a mezőny legeredményesebbje volt, ez mégsem ért győzelmet az ASE-nek
Fotó: Molnár Gyula

A második tíz perc mindkét oldalon labdaeladásokkal indult, miközben a hazai közönség több bírói ítélettel sem volt kibékülve. A feszült légkörben a vendégek reagáltak jobban, és fokozatosan csökkentették hátrányukat – 28–26-nál időt is kért a Körmend, alig két percnyi játék után. A megbeszélés után a hazaiak hétpontos, válasz nélküli futással újra elléptek, de ezután egy fizikális, taktikus csata alakult ki, olykor egész pályás védekezéssel. Az utolsó percek rohanós játéka ismét a vasaiknak feküdt jobban, így nyolcpontos előnnyel mehetett a nagyszünetre (52–44).

A félidőben a macedón szakvezetőnek elsősorban a sok eladott labdára kellett volna megoldást találnia, hiszen ennek köszönhetően a hazaiak jóval több dobással próbálkozhattak. Ehhez képest a könnyelmű személyi hibák nehezítették az ASE védekezését, amit Ivosev remekül használt ki a palánk alatt. Edosomwan próbálta keményíteni a játékát, kettejük párharca pedig a mérkőzés egyik legfeszültebb jelenetsorát hozta. A paksiak mindenesetre közelebb férkőztek, az időkérésnél már csak öt pont volt a különbség (66–61). A negyed hajrája azonban ismét a Körmendé lett: a pontatlan vendég dobások után a hazaiak újra visszaállították a szünetbeli előnyt (74–66).

Benke Szilárd visszatért sérülése után
Fotó: Molnár Gyula

A záró játékrész jobban indult az Atomerőműnek, a lepattanókból és második szándékú támadásokból sikerült is közelebb kerülniük. Csakhogy erre is volt válasza a Körmendnek, amely kihasználta a vendégek újabb hibáit, s kilenc ponttal vezetett, amikor az ASE ismét időt kért (81–72). A paksiak támadójátéka ezután viszont feljavult: egy nyolcpontos futással látványosan zárkóztak, és a hajrára ténylegesen nyílttá tették a mérkőzést (89-88). Amikor azonban az egyenlítésért támadhattak volna, megtört a lendület – a rossz döntések és a pontatlan dobások elvették az esélyt a fordításra. A hajrát Moore pontjai és Ivosev védekezése kézben tartotta, így az egy hete edzőt váltó Körmend megszerezte idénybeli első győzelmét.

NB I/A, alapszakasz, 4. forduló
Egis Körmend–Atomerőmű SE 100–97 (27–20, 25–26, 22–20, 26–31)
Körmend, v.: Praksch, Frányó, Nagy B.
Körmend: MOORE 16, Blondin 12/6, Kiss M. 3/3, AVERY 24/3, IVOSEV 22. Cserék: Ferencz 16/9, Kiss B. 5/3, Hansen 2, Nagy P.
ASE: Hicks 16/6, BENKE 21/9, Bluiett 2, EILINGSFELD 27/3, Edosomwan 9. Cserék: Géringer, Edwin 8/3, Halmai 5/3, Krivacevic 7, Révész 2.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
