Ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégi fordulóban
A vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójában elvesztette veretlenségét a mezőny egyetlen hibátlan csapata, a Bölcskei SE.
A kilencedik fordulóban elvesztette veretlenségét a Bölcskei SE, amely a remekül védekező Bonyhád otthonában szenvedett vereséget. Otthon kapott ki a bajnokságot remekül kezdő újonc Dombóvári LK. A remek formába lendülő Kakasd esélyt sem adott a Nagymányoknak.
Innen került ki a forduló válogatottja
Kakasd SE–Nagymányok-Majos 6–1 (4–0). Kakasd, v.: Lengyel (Varga G., Osztermájer)
Gólszerzők: Kósa (5., 21., 24., 35., 54., az első hármat tizenegyesből), Mácsik (71.), illetve Szemán (83.)
Kiállítva: Temesi (Kakasd, 63.)
Jók: Mayer, Mácsik, Kósa, Werb, Kósa, illetve Kajtár.
Az agresszíven védekező Bonyhád ellen vesztette el veretlenségét a Bölcske (képgalériával)
Bonyhád VLC–Bölcskei SE 2–0 (1–0). Bonyhád, v.: Berengyán (Prantner, Szabó P.)
Gólszerzők: Pap R. (2.), Farkas M. (69.)
Jók: Pap R., Sásdi A., Mikós R.
Döbbenetes mesterötös született Kakasdon alig több mint ötven perc alatt
Dombóvári LK–Bátaszék SE 1–2 (1–0). Dombóvár, Szuhay Sportcentrum, v.: Éreth (Huszár, Kiss G.)
Gólszerzők: Sólyom, illetve Csapó, Farkas A.
Kiállítva: Vituska N. (Bátaszék, 80.).
Jók: Szalai Sz., Kierdorf, illetve Péter J., Csapó A., Gábor G., Farkas A.
Vármegyei I. osztály: Bonyhád VLC–Bölcskei SEFotók: Kiss Albert