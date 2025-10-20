Ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégi fordulóban

A kilencedik fordulóban elvesztette veretlenségét a Bölcskei SE, amely a remekül védekező Bonyhád otthonában szenvedett vereséget. Otthon kapott ki a bajnokságot remekül kezdő újonc Dombóvári LK. A remek formába lendülő Kakasd esélyt sem adott a Nagymányoknak.

Innen került ki a forduló válogatottja

Kakasd SE–Nagymányok-Majos 6–1 (4–0). Kakasd, v.: Lengyel (Varga G., Osztermájer)

Gólszerzők: Kósa (5., 21., 24., 35., 54., az első hármat tizenegyesből), Mácsik (71.), illetve Szemán (83.)

Kiállítva: Temesi (Kakasd, 63.)

Jók: Mayer, Mácsik, Kósa, Werb, Kósa, illetve Kajtár.