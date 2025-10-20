október 20., hétfő

Vármegye I, 9. forduló

Ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégi fordulóban

A vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójában elvesztette veretlenségét a mezőny egyetlen hibátlan csapata, a Bölcskei SE.

Teol.hu

A kilencedik fordulóban elvesztette veretlenségét a Bölcskei SE, amely a remekül védekező Bonyhád otthonában szenvedett vereséget. Otthon kapott ki a bajnokságot remekül kezdő újonc Dombóvári LK. A remek formába lendülő Kakasd esélyt sem adott a Nagymányoknak. 

 

Innen került ki a forduló válogatottja

Kakasd SE–Nagymányok-Majos 6–1 (4–0). Kakasd, v.: Lengyel (Varga G., Osztermájer)
Gólszerzők: Kósa (5., 21., 24., 35., 54., az első hármat tizenegyesből), Mácsik (71.), illetve Szemán (83.) 
Kiállítva: Temesi (Kakasd, 63.) 
Jók: Mayer, Mácsik, Kósa, Werb, Kósa, illetve Kajtár. 

Bonyhád VLC–Bölcskei SE 2–0 (1–0). Bonyhád, v.: Berengyán (Prantner, Szabó P.)
Gólszerzők: Pap R. (2.), Farkas M. (69.)
Jók: Pap R., Sásdi A., Mikós R. 

Dombóvári LK–Bátaszék SE 1–2 (1–0). Dombóvár, Szuhay Sportcentrum, v.: Éreth (Huszár, Kiss G.)
Gólszerzők: Sólyom, illetve Csapó, Farkas A. 
Kiállítva: Vituska N. (Bátaszék, 80.). 
Jók: Szalai Sz., Kierdorf, illetve Péter J., Csapó A., Gábor G., Farkas A. 

Vármegyei I. osztály: Bonyhád VLC–Bölcskei SE

Fotók: Kiss Albert

 

