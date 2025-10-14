Nehezen indult, újabb kiütéssel győzött a Hőgyész!

„Úgy nézett ki, hogy a hosszú utazásba belealudtunk egy kicsit, az első tizenkét percben szoros volt a mérkőzés, de aztán felébredtünk. Ettől kezdve felvettük azt a ritmust és jó védekezést, amit a szezonban eddig hozni tudtunk. Az egész csapat jól teljesített, mindenki kivétel nélkül. Bármi is lesz a bajnokságban, büszke vagyok az egész csapatra! Továbbra is azt mondom jó úton járunk. Köszönjük a szurkolóinknak a véget nem érő szurkolást!” – fogalmazott Héger Zsolt, a hőgyésziek edzője.

A Hőgyészi SC szélsője, Magos-Dóra Márton ismét megszórta magát

Forrás: Hőgyészi SC

NB II, E-csoport, 4. forduló

Nagyatádi RKC SE–Hőgyészi SC 27–45 (14–22)

Nagyatád, 100 néző. V.: Jáger, Poller

Hőgyész: Hudra – MAGOS-DÓRA 13, Cseszkó 5, VALD 5, Gadányi 1, Szűcs P. 6 (1), SZAKCSI 8. Csere: Farkas G., BENKŐ, Szabó T., Mikita 2, Pap Á. 3, BUJTÁS 3. Edző: Héger Zsolt

Kiállítások: 14, illetve 4 perc.

Hétméteresek: 5/4, illetve 2/1.

A nyolccsapatos csoport második helyén álló Hőgyész szombaton az ötödik helyezett Sárbogárdhoz látogat.