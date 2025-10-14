október 14., kedd

NB II-es kézilabda

Nehezen indult, újabb kiütéssel győzött a Hőgyész!

Címkék#Nagyatádi RKC#Hőgyészi SC#NB II-es kézilabda

A jól erősítő Nagyatád otthonában aratott magabiztos győzelmet a Hőgyészi SC a férfi NB II-es kézilabda-bajnokság negyedik fordulójában.

Teol.hu

„Úgy nézett ki, hogy a hosszú utazásba belealudtunk egy kicsit, az első tizenkét percben szoros volt a mérkőzés, de aztán felébredtünk. Ettől kezdve felvettük azt a ritmust és jó védekezést, amit a szezonban eddig hozni tudtunk. Az egész csapat jól teljesített, mindenki kivétel nélkül. Bármi is lesz a bajnokságban, büszke vagyok az egész csapatra! Továbbra is azt mondom jó úton járunk. Köszönjük a szurkolóinknak a véget nem érő szurkolást!” – fogalmazott Héger Zsolt, a hőgyésziek edzője.

hőgyészi sc nb ii-es kézilabda magos-dóra márton
A Hőgyészi SC szélsője, Magos-Dóra Márton ismét megszórta magát
Forrás: Hőgyészi SC

NB II, E-csoport, 4. forduló
Nagyatádi RKC SE–Hőgyészi SC 27–45 (14–22)
Nagyatád, 100 néző. V.: Jáger, Poller
Hőgyész: Hudra – MAGOS-DÓRA 13, Cseszkó 5, VALD 5, Gadányi 1, Szűcs P. 6 (1), SZAKCSI 8. Csere: Farkas G., BENKŐ, Szabó T., Mikita 2, Pap Á. 3, BUJTÁS 3. Edző: Héger Zsolt
Kiállítások: 14, illetve 4 perc.
Hétméteresek: 5/4, illetve 2/1.

A nyolccsapatos csoport második helyén álló Hőgyész szombaton az ötödik helyezett Sárbogárdhoz látogat.

 

