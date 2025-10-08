október 8., szerda

NB II-es kézilabda

1 órája

Kiütötte a bajnoki címvédőt a Hőgyészi SC!

Címkék#Hőgyészi SC#NB II-es kézilabda#Nagykanizsa

Huszonhét (!) góllal bizonyult jobbnak a Hőgyészi SC a címvédő, de az új idényben kicserélődött Nagykanizsa ellen a férfi NB II-es kézilabda-bajnokság harmadik fordulójában.

„Az előző évekhez képest egy teljesen átalakult Kanizsát fogadtunk. Eddig lejátszott mérkőzéseik alapján papírforma meccsre számítottunk és az is lett. A mérkőzést az első perctől az utolsóig kézben tartottuk, csak a különbség volt kérdéses. Végig jó tempót diktáltunk, mindezt kevés hibával, ennek nagyon örülök. Elől-hátul stabilak voltunk, így nem lehetett más, csak hazai győzelem. Bár kiemeltem pár embert, de az egész csapatot dicséret illeti. Szerintem ez jó főpróba volt a Nagyatád elleni mérkőzésünkre” – értékelte a találkozót Héger Zsolt.

hőgyészi sc nagykanizsa nb ii-es kézilabda
A Hőgyészi SC játékosainak is kijárt a taps a címvédő elleni siker után
Forrás: Hőgyészi SC

NB II, E-csoport, alapszakasz, 3. forduló
Hőgyészi SC–Nagykanizsa 48–21 (22–9)
Tamási, 150 néző. V.: Snóbli B., Snóbli Gy.
Hőgyész: FARKAS G. – MAGOS-DÓRA 14 (4), CSESZKÓ 6, VALD 4, Gadányi 2, Szűcs P. 4, SZAKCSI 6. Csere: Benkő (kapus), Szabó T., Pencs 2, Pap Á. 5 (1), BUJTÁS 3, Sasi, Kelemen Á. 2. Edző: Héger Zsolt
Kiállítások: 4, illetve 4 perc.
Hétméteresek: 7/5, illetve 1/0.

 

