Hét évet vártak rá

38 perce

Soha nem látott hőgyészi siker a legnagyobb mumusa ellen

Címkék#Héger Zsolt#Hőgyészi SC#NB II-es kézilabda#Nagykanizsa

A nyáron alaposan kicserélődött Nagykanizsát fogadta Héger Zsolt együttese, amely bő negyedóra után már tízgólos előnyre tett szert (15–5). A folytatásban fokozatosan nyílt az olló, a 44. percben már húsz volt közte (32–12), de a hajrában sem engedett ki a Hőgyészi SC és végül huszonhét góllal bizonyult jobbnak a címvédőnél.

A 48–21-es sikerével egy rekordot megdöntött a Hőgyész: a 2007 óta folyamatosan NB II-ben szereplő alakulat ekkora különbségű győzelmet még soha nem aratott a bajnokságban. Az eddigi csúcs a 2014 decemberi, Simontornya elleni hazai 42–21-es diadal volt. Mindemellett ezzel a sikerrel egy tizenkét vereségből álló sorozata is megszakadt a HSC-nek, legutóbb ugyanis 2018 májusában fektette két vállra a nagykanizsaiakat (30–27).


 

