Egy félidő előnyt adott vendéglátójának a Hőgyész, aztán beindította a motort

„Az első félidőben sok hibát követtünk el támadásban és védekezésben is. Előkészítetlen lövések, kimaradt ziccerek és hétméteresek, védekezésben nem értünk oda időbe, nem léptünk fel a lövőkre és nem tudtuk azt a tempót hozni, ami eddig minden meccsen működött. Félidőben kapust cseréltünk, érkezett Hudra Milán és védekezést is váltottunk. Elkezdett ismét működni minden, könnyű gólokat tudtunk lőni, megjött a tempó és a 45. perctől elkezdett nyílni az olló. Nagyon örülök, hogy minden mérkőzésen valamelyik kapusom kiemelkedő teljesítményt tud nyújtani” – fogalmazott Héger Zsolt, a Hőgyészi SC vezetőedzője.

Szakcsi Dávid hét góllal járult hozzá a Hőgyészi SC sikeréhez

Forrás: Hőgyészi SC

NB II, E csoport, 5. forduló

VAX KE Sárbogárd–Hőgyészi SC 27–35 (14–12)

Sárbogárd, 140 néző. V.: Illing, Viczkó

Hőgyész: Benkő – Magos-Dóra 6 (2), Vald 4, MIKITA 7, Pencs, SZŰCS P. 9 (1), SZAKCSI 7. Csere: HUDRA, Gadányi, Szabó T., Vojkovics Gy. 1, Bujtás, KELEMEN Á., Sasi. Edző: Héger Zsolt

Kiállítások: 10, illetve 16 perc.

Hétméteresek: 5/4, illetve 6/3.

A nyolc csapatos csoport második helyén álló Hőgyész legközelebb november 8-án, 18 órától az ötödik Siklóst fogadja a tamási Vályi Péter Szakképző Iskola csarnokában.